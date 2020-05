Indochine fait de la vie une fête avec “Nos célébrations”

De retour pour célébrer ses quarante années de formation, Indochine annonce de nombreuses surprises et parmi elles le single inédit “Nos célébrations” en écoute sur aficia !

Voilà bientôt quatre décennies que les mélodies emblématiques du groupe Indochine rythment le quotidien de nombreux fans. En témoigne encore le succès fulgurant de 13, son dernier opus en date certifié Disque de Diamant au sein de l’Hexagone grâce à plus de 500.000 passages en caisse. Portée par une pléiade de titres devenus incontournables à l’instar de “La vie est belle”, “J’ai demandé à la lune” ou encore “L’aventurier”, la carrière d’Indochine profite d’une longévité incroyable.

Afin de remercier le public et de rendre hommage à treize disques studio et presque autant d’albums enregistrés en live, le groupe mené par Nicola Sirkis opère son grand retour avec Singles Collection, un album décliné en deux volumes. Le premier volume, d’ores et déjà disponible en précommande sera disponible dans les bacs le 28 août prochain. Il contiendra 27 singles parus entre 2001 à 2021 re-mixés par Mick Guzauski ainsi que des pistes bonus en piano-voix et le titre inédit “Nos célébrations”. Le second volume sera attendu dans les bacs en novembre 2020 et sera enrichi des singles dévoilés entre 1981 et 2001.

Une tournée des stades !

Et ce n’est pas tout puisque 2021 marquera également le grand retour sur scène d’Indochine ! Pour cette tournée anniversaire baptisée le ‘Central Tour‘, le groupe investira les Stades. Pour l’heure, cinq dates sont programmées dont une au Stade de France de Paris le 19 juin 2021 mais aussi au Groupama Stadium de Lyon ou encore à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Il faudra néanmoins patienter jusqu’au 29 septembre, date de la mise en ligne de la billetterie, pour se procurer les billets tant convoités. Et pour attiser la curiosité de ses fans, le groupe a indiqué que la scène sera centrale et munie d’un dispositif permettant d’instaurer une ambiance chaleureuse et de proximité dans des salles d’une si grande dimension. Le groupe a également précisé que des surprises ponctueront les setlists des shows….

Un titre fédérateur

Véritable moteur de ces annonces, le single inédit “Nos célébrations” est désormais en écoute et en téléchargement sur l’ensemble des plateformes digitales mais aussi disponible à l’achat au format physique. Cette piste s’inscrit aisément dans le sillage des précédents tubes du groupe, parée d’une mélodie rythmée, teintée de surcroît par des sonorités pop-rock. La production se révèle diablement efficace, entêtante et moderne à souhait.

“À la vie, à y croire / À nos célébrations / Sauver sa peau, sauver ce monde / À ne garder que le beau / Je suis la fille, je suis le garçon / C’est nos célébrations” entonne avec conviction la voix fondue dans un écho de Nicola Sirkis sur un refrain fédérateur. Empreint de positivité, le titre est un morceau d’histoire, témoin des événements marquants de ces quarante dernières années. Malgré les souffrances et les moments difficiles, Indochine sublime la beauté de l’humanité, conscient que la vie est belle et mérite d’être célébrée.

Écoutez “Nos célébrations”, le nouveau single d’Indochine :

Indochine chez ‘Quotidien’…

La journée du 26 mai était chargée pour Indochine. En plus de ses annonces, le groupe était également de passage dans l’émission ‘Quotidien’ de Yann Barthès. L’occasion pour le groupe de répondre à quelques questions mais aussi (et surtout) de jouer en live les titres “Un été français” et “Nos célébrations”.

Découvrez l’interview d’Indochine chez ‘Quotidien’ :

Découvrez “Un été français”, en live, chez ‘Quotidien’ :

Découvrez “Nos célébrations”, en live, chez ‘Quotidien’ :