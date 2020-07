Clip “Depuis samedi” : Janie chante l’amour sur les toits de Paris

Après le lancement d’une carrière prometteuse en décembre dernier, Janie poursuit sur sa lancée avec “Depuis samedi”. C’est à découvrir sur aficia !

On la connaissait sous le nom de Julie Fournier mais c’est bien sous sous le pseudonyme Janie qu’elle lèvera le voile sur son premier EP à la rentrée. Un projet aux sonorités éclectiques teinté d’une touche rétro appréciable. Auteure, compositrice, interprète mais aussi musicienne, l’artiste introduisait en décembre dernier son univers solo à travers “Discothèque”, un piano-voix intense sans fioritures où sa voix se révélait particulièrement émouvante.

S’en suivait alors l’electro-pop et cinglant “La Bibiz” sur lequel Janie joue de l’ironie quant aux faux-semblants et jugements portés sur l’apparence dans le monde du show-business. Un titre efficace qui confirme l’impression laissée par le premier single, Janie pourrait bien devenir la révélation de cette fin d’année !

Un hymne à l’amour

Bercée par les mélodies des artistes incontournables des années 70 et 80, de Véronique Sanson à Michel Berger, en passant par Michel Polnareff et Christophe, Janie est parvenue à se forger une identité artistique singulière et inspirante. La naissance de ce projet solo arrive à maturation, après un rendez-vous manqué avec les coachs du télé-crochet ‘The Voice’ en 2013 et une mise en lumière incontestable dans l’Opéra-rock ‘Le Rouge et le Noir‘, le temps de 86 représentations entre 2016 et 2017.

Avant de lever le voile sur son mini-disque, la chanteuse rythme l’été avec “Depuis samedi”, un nouveau single empreint de poésie et de légèreté. Au piano en studio comme dans la mise en images, Janie dépeint avec tendresse une relation fusionnelle qui chasse les chagrins et les moments moroses du quotidien. Épanouie dans ce cocon d’amour, l’artiste se livre sans fard et déambule sur les toits de Paris dans un style vestimentaire vintage qui lui sied à merveille.

Découvrez “Depuis samedi”, le nouveau clip de Janie :