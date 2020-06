“Closer To You” : Julian Perretta fait son retour sur les dancefloors

Dix ans après son premier succès “Wonder Why”, Julian Perretta vient de dévoiler “Closer To You” annonciateur d’un nouvel album. C’est en écoute sur aficia !

Ses premiers succès “Wonder Why’” ou “Stitch Me Up” sont encore sur toutes les lèvres. Julian Perretta a traversé toute la décennie des années 2010 sans encombres en se réinventant systématiquement, passant de la pop à l’électro comme lors de ses collaborations avec Lost Frequencies (“Miracle”) ou The Magician (“Tied Up”) mais aussi l’urbain comme avec son dernier titre “Pony” (feat. Lil Pony) sorti l’année dernière.

Mais 2020 s’annonce plein de promesses pour le beau Londonien qui dévoilera un nouvel opus en collaboration avec Stromae, un album qui fera suite à Karma paru en 2016.

Dans la même veine que “On The Line” ou “I Cry”, ce nouveau single baptisé “Closer To You” est un titre pop-électro où Julian Perretta fait tout pour faire comprendre à sa dulcinée qu’il sont fait l’un pour l’autre. C’est entêtant à la première écoute, mais cela manque peut-être un poil d’efficacité… Julian Perretta nous a habitué à mieux.

Découvrez “Closer To You”, le nouveau single de Julian Perretta :