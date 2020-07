June The Girl respire le “Fresh Air”

Alors que la saison estivale vient de débuter, June The Girl dévoile “Fresh Air”, le titre idéal pour la période. Et c’est à découvrir sur aficia.

En mars dernier, June The Girl présentait I’m The Girl, son nouvel EP composé de cinq titres, dont “Lamentable” qui s’approche d’ailleurs des 150.000 écoutes sur Spotify. Seulement quelques mois après, la chanteuse ayant participé à ‘Destination Eurovision’ en 2018 dévoile “Fresh Air”, un single qu’elle a cette fois voulu plus lumineux que ses précédents titres.

June The Girl ‘So Fresh’ !

Avec une mélodie très estivale ainsi qu’un texte positif et solaire, June The Girl nous emmène en balade prendre le “Fresh Air”. Comme elle l’explique dans une publication Instagram, la chanteuse a décidé de mettre ses démons de côté et d’offrir quelque chose de plus léger…

Pour ce nouveau titre sorti ce vendredi 26 juin, l’artiste s’est entourée de François Welgryn et William Rousseau avec qui elle a déjà collaboré, notamment sur le titre “I’m The Girl” issu de son EP du même nom.

Découvrez “Fresh Air”, le nouveau single de June The Girl :