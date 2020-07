Katy Perry scande sa gratitude avec “Smile”

Plusieurs semaines après avoir présenté “Daisies”, Katy Perry confirme la sortie de son cinquième opus porté par “Smile” en écoute sur aficia !

À plusieurs reprises, la star internationale Katy Perry avait annoncé l’arrivée de son cinquième disque studio pour le 14 août prochain. Une date de sortie positionnée en plein milieu de la saison estivale non anodine pour la principale intéressée qui souhaite scander des hymnes positifs, vibrants, et dansants. De quoi donner du baume au cœur au public après ces derniers mois marqués par la crise sanitaire.

Le mystère concernant les contours de ce disque demeurait bien gardé, à l’exception de quelques rumeurs et fuites qui avaient pu aider les plus fidèles fans à deviner le nom de cet opus tant attendu. Smile, c’est donc bien le nom porté par le futur projet de l’interprète de “Roar” qui a concocté au cours de ces deux dernières années des nouvelles chansons où l’éclectisme règne en maître, des premiers amours pour la pop organique aux productions plus synthétiques.

Katy Perry en clown triste

D’ores et déjà disponible en précommande, Smile renfermera notamment le premier single officiel “Daisies” mais aussi les dernières productions de l’artiste à l’instar de “Never Really Over”, “Harleys in Hawaii” ou encore “Small Talk” et “Never Worn White” sur la version deluxe du disque.

Apparaissant avec une moue attristée sur la pochette du projet, Katy Perry voit en Smile un mantra d’espoir écrit à un moment où elle a traversé des périodes plutôt sombres. Le parallèle avec le costume du clown dont le rôle est d’amuser la galerie est audacieux. Dans un quotidien tourmenté, l’artiste considère la musique comme une voie favorisant la résilience et compte ainsi chanter des histoires d’amour et lumineuses.

Retrouver le sourire

Mais avant de dévoiler l’intégralité du disque, Katy Perry lève le voile sur “Smile”, la piste éponyme aux allures de tube. C’est sur une mélodie pop-electro et funk fédératrice que mise l’artiste pour un retour en grande pompe qui contrebalance avec l’aspect plus organique et acoustique de “Daisies”. Répétitif, le refrain se révèle terriblement addictif et résonne comme un mantra invitant tout un chacun à surmonter les embûches.

D’un point de vue du texte, Katy Perry évoque certains passages à vide dans une carrière non exempte de difficultés. Mais l’artiste a trouvé un équilibre et puise sa force dans la foi, finalement consciente que les explorations artistiques sont bénéfiques pour avancer, même si le succès n’est pas systématiquement au rendez-vous. “Mais chaque larme a été une leçon / Le rejet peut être la protection de Dieu / La route est longue pour obtenir la rédemption / Mais il n’y a pas de raccourci vers la bénédiction” interprète-elle avec férocité, visiblement fin prête à écrire une nouvelle page empreinte d’ondes positives !

Écoutez “Smile”, le nouveau single de Katy Perry :