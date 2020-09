Katy Perry met en images l’album ‘Smile’

À l’occasion de la sortie de son cinquième disque, Katy Perry met progressivement en images les différentes pistes du projet. C’est à découvrir sans plus attendre sur aficia !

Quel été pour Katy Perry ! Après avoir donné naissance à sa fille, l’artiste américaine opérait son grand retour en musique avec Smile, un nouvel opus concept abordant les thématiques de la résilience, de l’amour et du besoin de croire en soi. Un disque lumineux pour lequel l’imagerie a toute son importance. Au cours du confinement, Katy Perry s’était révélée particulièrement créative, proposant malgré les conditions difficiles des performances originales du single “Daisies”.

De la créativité, l’interprète de “Dark Horse” compte bien en faire preuve tout au long de l’exploitation de son cinquième effort. Pour ce faire, elle lève progressivement le voile sur une série de clips, souvent animés, afin de donner vie à chacune des chansons du projet. Pour l’heure, sept pistes bénéficient d’une mise en images.

L’amour universel

Lors de leurs sorties respectives en tant que singles, les titres “Never Really Over” et “Harleys in Hawaii” étaient tous deux accompagnés d’un clip mais l’artiste a tenu à dévoiler deux nouvelles vidéos ! Pour celle de “Never Really Over”, nous découvrons une Katy Perry animée imaginée par Rafatoon pour qui le quotidien se répète sans cesse, entre préparation du petit-déjeuner et lassitude d’effectuer les tâches ménagères. Mais à la fin, une belle surprise attend l’artiste puisque la table est dressée pour le petit-déjeuner et la vaisselle faîte. De quoi redonner le sourire !

Dans le nouveau clip de “Harleys in Hawaii”, l’ambiance se veut rétro au cours de ce petit dessin animé dont les deux protagonistes, une serveuse et une danseuse malmenées prennent la fuite sur le dos d’une Harley-Davidson. Elles croisent la route de Katy Perry et d’autres femmes puis prennent la décision de partir toutes ensemble et de faire la fête afin de célébrer cette liberté. Finalement retrouvées par leur patron en colère, les deux femmes peuvent compter sur le soutien de la mère de ce dernier qui l’incite à se calmer et à se joindre à une danse traditionnelle chorégraphiée par Māhealani Uchiyama et Keone Nunes.

Dans “Cry About It Later” et “Tucked”, la chanteuse met à l’honneur des relations homosexuelles. Sorcière charismatique dans la première piste citée, Katy Perry panse ses peines dans les fêtes et bras d’hommes qui ne sont pas à son goût. Le chemin sera long jusqu’à qu’elle sauve la femme de ses rêves de l’ombre d’un homme influent et bien plus intéressé par la gloire. Les larmes sont enfin séchées par un baiser sincère. Et dans “Tucked”, l’artiste imagine une relation torride avec son voisin, un bonbon bodybuildé qui vend plus de rêve que monsieur brocoli, l’actuel mari de Katy Perry dans la bande-dessinée produite par Hoku & Adam. Des pensées coquines traversent l’esprit de l’artiste qui fantasme même que cette relation interdite soit découverte par monsieur brocoli qui connait à son tour une relation passionnelle avec le bonbon.

Des clins d’œil à une belle carrière !

S’en suit la vidéo de “Champagne Problems” qui se détache quelque peu des autres clips puisque celle-ci n’est pas sous la forme d’une animation. Envoûtante, l’artiste se dévoile à la caméra, vêtue d’une tenue à paillettes et d’une perruque rousse à la Dalida. Dans une ambiance tamisée, Katy Perry s’adonne à une danse sexy, interprétant les paroles de sa chanson en plein cœur d’une épaisse fumée de couleur. Rétro et glamour !

Dans les deux dernières mises en images partagées, Katy Perry évoque son quotidien nouveau de mère. Les fans seront certainement à l’affût pour retrouver les différentes références à la carrière de l’artiste dans le clip enfantin de “Resilient”. De ses débuts à la parution de son dernier disque, en passant par des moments tumultueux, les clins d’œil sont nombreux. Enfin, c’est la très jolie ballade “What Makes A Woman” qui a eu les honneurs d’être mise en images. Composée d’une succession de peintures animées, la vidéo rend un vibrant hommage à toutes les femmes, qu’importent les choix de vie et les origines de chacune. Nous ne pouvons que saluer le travail réalisé par les différents graphistes qui ont travaillé sur l’ensemble des clips tant les résultats sont plaisants et permettent de découvrir des facettes très différentes de l’animation.

Découvrez la série de clips du disque Smile :