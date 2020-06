Kygo et Valerie Broussard en quête d’une relation sincère avec “The Truth”

De retour dans les bacs avec Golden Hour, un troisième opus lumineux, Kygo mise sur l’énergique “The Truth” à découvrir sur aficia !

C’est sur un opus généreusement enrichi de 18 pistes que l’inimitable Kygo a levé le voile le 29 mai dernier. Baptisé Golden Hour, le troisième effort du producteur témoigne de sa grande créativité grâce à des collaborations audacieuses, plurielles et des pistes éclectiques teintées des sonorités tropical house qui lui sont si chères.

Après la parution de plusieurs singles promotionnels qui annonçaient l’arrivée d’un projet calibré pour la saison estivale à l’instar de “Higher Love”, “I’ll Wait” ou encore “Lose Somebody”, Kygo mise désormais sur un sixième extrait intitulé “The Truth”.

Un single enivrant

Dévoilé une poignée de jours avant l’arrivée du disque, “The Truth” marque les retrouvailles du célèbre producteur avec la chanteuse Valerie Broussard. Ensemble, ils avaient signé le prometteur “Think About You” en 2019. En renouvelant l’expérience, les deux artistes co-signent le texte de “The Truth”, sur une mélodie moderne et imparable.

La voix grave de Valerie Broussard scande les tourments des relations amoureuses. Le texte contrebalance avec le rythme plutôt enjoué et dansant de la piste puisque la chanteuse évoque sans détour la rupture. Mais sans se morfondre puisqu’elle est désormais en quête de davantage de vérité et de simplicité pour sa prochaine histoire d’amour.

Découvrez “The Truth”, extrait de Golden Hour :