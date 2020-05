Kygo et OneRepublic prônent l’amour sur “Lose Somebody”

Kygo dévoile un nouvel extrait de son nouvel album Golden Hour, “Lose Somebody”, en collaboration avec OneRepublic. C’est en écoute sur aficia.

À croire que Kygo mise sur les jolis noms que composent cet album pour faire la promotion de Golden Hour, disponible ce 29 mai. Après avoir révélé les titres “Like It Is” (feat. Zara Larsson & Tyga), le sublime “I’ll Wait” (feat. Sacha Sloan) et dernièrement “Freedom” avec la voix de Zak Abel, le Norvégien dévoile “Lose Somebody”.

Un nouveau titre qui fait son effet

Alors que sont attendus sur ce nouveau cru Valerie Brossard, Kim Petras, Jamie N Commons mais aussi Sandro Cavazza et Oh Wonder, d’autres artistes renommés se laissent tenter par ces sonorités tropical-house qui sont propres à Kygo. C’est le cas de OneRepublic qui s’était déjà frotté à l’exercice il y a plus de deux ans sur “Strangers Things”.

Visiblement, le feeling est plus que bien passé entre le groupe et le DJ, puisqu’ils réitèrent cela et c’est à nouveau efficace malgré que le sujet évoque la perte d’un être cher : “Parfois il faut perdre quelqu’un / Juste pour découvrir que tu aimes vraiment quelqu’un” peut-on entendre chanter OneRepublic.

Découvrez “Lose Somebody” de Kygo :