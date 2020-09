Clip “Espoir noir” : Lombre fait jaillir la lumière de nos cœurs

Lombre dévoile les images touchantes de son nouveau clip “Espoir noir”, à découvrir sur aficia.

C’est clairement un coup de coeur à la rédac’ ! Lombre dévoile les images de son nouveau single “Espoir Noir”, nouvel extrait de son EP La lumière du noir qui sera disponible dans les bacs le vendredi 10 septembre.

Le petit protégé de Bigflo & Oli propose un titre planant, bien écrit et à la production extrêmement bien soigné. Pour le mettre en images, il a fait appel au danseur Joshua James-Smith qui devient le héros du clip.

Grand danseur dans l’âme, son genou casse et il doit de partir en période de convalescence. Il affronte la terrible période du sportif blessé. Mais à force de patience et suite à un bon rétablissement, il prouve que “l’espoir est noir, mais l’espoir pas mort”, des mots et des émotions qui font sens pour Lombre, lui aussi danseur autrefois…

Lombre sur aficia…

À noter dans l’actualité de Lombre qu’il sera présent lors du Crossroads Festival cette année. Son live sera à suivre en direct sur notre site et notre page Facebook. Rendez-vous le mercredi 9 septembre dès 21h50. Et pour en apprendre un peu plus sur l’artiste, rendez-vous le mardi 8 septembre dès 17h00 pour le découvrir en mode ‘10 Moi‘…

Découvrez “Espoir noir”, le nouveau clip de Lombre :