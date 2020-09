Clip “Adieu la Riviera” : Margaux Simone fait durer l’été

En attendant la sortie de son nouvel EP prévu pour l’automne, Margaux Simone partage “Adieu la Riviera”, un titre solaire à découvrir sur aficia.

C’est avec son premier album, Nana, que Margaux Simone débutait son chemin dans l’industrie musicale en 2010. S’en suivait Rue des archives, un EP sorti trois ans plus tard puis Platine, son deuxième EP composé de cinq titres dont “Bikini Queen Icon” dévoilé en 2018. En mars dernier, la chanteuse opérait son retour avec “Les filles veulent s’amuser”, une adaptation française du célèbre tube de Cyndi Lauper “Girls Just Want to Have Fun”.

Désormais, l’artiste originaire de Martigues mise sur un single inédit, “Adieu la Riviera”, extrait de son futur EP. Une nouvelle fois, Margaux Simone nous plonge avec douceur dans son univers pop mêlé à des sonorités plus retro pour un résultat final planant et envoûtant. Une jolie façon pour la chanteuse de prolonger la saison estivale…

Découvrez “Adieu la Riviera”, le nouveau titre de Margaux Simone :