Marshmello et Halsey se retrouvent sur “Be Kind”. Écoutez !

C’est une rencontre presque logique entre Marshmello et Halsey qui vient de naître. Sur aficia, découvrez le fruit de leur collaboration sur “Be Kind”.

Actualité très chargée pour l’un comme pour l’autre. Halsey dévoilait en début d’année son troisième album MANIC, avec plusieurs collaborations à sa tête et le single “You Should Be Sad”. De son côté Marshmello se montre toujours plus actif sur les réseaux avec le clip “Crusade” et la publication l’été dernier de son album Joytime III. Tous les deux sont friands de collaborations, et il apparaissait comme une évidence de se faire rencontrer Halsey à Marshmello.

Comme une évidence…

Ensemble, ils tentent de nous rassurer sur la façon d’aborder la vie avec “Be Kind”. Ils évoquent notamment la confiance et affirme qu’il est tout à fait possible d’être vulnérable face à une personne à qui l’on tient. Halsey chante par exemple “Tu veux croire que tu n’as pas de mauvais os dans le corps / Mais les bleus sur ton égo te rendent fou”.

Mais Halsey se montre rassurante également : “Je sais que tu étouffes avec tes peurs / Je t’ai déjà dit que je suis là / Je resterai à tes côtés chaque nuit”. Étrangement, la voix d’Halsey vient parfaitement se fondre sur la production de Marshmello. C’est comme si l’un et l’autre étaient fait pour être ensemble…

Découvrez “Be Kind”, le nouveau single de Marshmello & Halsey :