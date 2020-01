Clip “You Should Be Sad” : Halsey chante ses déceptions amoureuses

HALSEY Actualités Discographie Concerts

Plus que quelques jours avant la sortie de Maniac, le nouvel opus d’Hasley. Découvrez “You Should Be Sad”, son nouveau single sur aficia.

On parlerait de phénomène mondial si la carrière d’Halsey avait explosé en France et en Europe mais ce n’est étonnamment pas encore le cas. Pourtant, nombreux de ses titres culminent au sommet des charts outre-Atlantique.

C’était encore le cas des récents “Without Me”, “Clementine” et même de “Graveyard”, justement extraits de ce nouvel album Maniac attendu dans les bacs le 17 janvier. À eux trois, ils cumulent près de 400 millions de vues sur YouTube.

Une femme fatale !

La promotion laisse désormais place au morceau “You Should Be Sad”. On vacille entre les genres country, ballade pop mid-tempo, le tout agrémenté de belles guitares pour le côté rock énervé de la chanson.

Produit par Greg Kurstin (Sia, Pink, Adele…), le morceau parle une fois encore des frustrations que peut avoir Halsey à propos de sa précédente relation amoureuse : “Parce que tu n’es pas la moitié de l’homme que tu crois être / Et tu ne peux pas remplir le manque de toi avec de l’argent, de la drogue et des voitures / Je suis si heureuse de n’avoir jamais eu de bébé avec toi”.

Halsey semble vouloir aller de l’avant et le montre parfaitement dans le clip où elle se révèle plus femme fatale que jamais en petite tenue légère… On craque !

Découvrez le clip “You Should Be Sad” d’Halsey :