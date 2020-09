Mylène Farmer sur Amazon Prime Video pour son ‘Ultime Création’

Mylène Farmer est de retour… La chanteuse sera à l’honneur sur Amazon Prime Video pour offrir au public ‘L’ultime Création’, un documentaire sur son dernier concert évènement. Plus d’infos avec aficia.

Alors que Mylène Farmer vient de fêter son anniversaire le 12 septembre, c’est elle qui souhaite faire un cadeau à ses fans. En effet, l’agence #NP de Pascal Négre et Amazon Prime Video confirment aujourd’hui la rumeur d’un documentaire.

‘L’ultime Création’ sera donc disponible en exclusivité sur Amazon Prime Video le 25 septembre, un documentaire qui s’annonce événement. Trois épisode réalisé par Mathieu Spadaro pour dévoiler “en toute intimité le travail de création” de Mylène Farmer.

Mylène Farmer iconique…

L’artiste sera la voix-off de ce documentaire ayant pour toile de fond la résidence à Paris – La Défense Arena. ‘Mylène Farmer, l’Ultime Création’ s’affichant comme un voyage immersif inédit dans l’univers créatif de l’artiste, rythmé comme un compte à rebours qui nous mène jusqu’au grand rendez-vous avec le public.

Ce show que nous allons vivre de l’intérieur aura réuni plus de 235.000 spectateurs durant 9 soirées dans la plus grande salle de concerts d’Europe. Il fut l’un des concert les plus rentable en 2019 et surtout il fut salué par la critique comme par le public.

Le communiqué de presse annonçant ce documentaire se termine par les mots de Mylène Farmer : “C’est le bon moment. M’approcher de vous. Plus près. De plus en plus près”. Le public et les fans trépignent donc déjà d’impatience, ayant toujours cette question sur le bout des lèvres : l’ultime création signe la fin de la carrière de Mylène Farmer ? Rendez-vous le 25 septembre pour, peut-être, avoir la réponse à cette question.