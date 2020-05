Ofenbach a bien compris qu’il y avait un truc à faire avec TikTok. Il décide de déballer “Head Shoulders Knees & Toes”… C‘est à découvrir sur aficia.

C’est presque devenu le deuxième job à mi-temps de nombreux artistes qui ont, durant ce confinement, créé un compte sur l’application TikTok. Le but, donner de sa personne via des vidéos toujours plus fun, ce que les fonctionnalités Facebook, Twitter ou autre Instagram n’avaient pas forcément.

Ofenbach l’a bien compris et vient de dévoiler LE HIT parfait, en collaboration avec Quarterhead et Norma Jean Martine. Ils invitent inconsciemment les fans à se filmer sur la chorégraphie de “Head Shoulders Knees & Toes”. Comme son nom l’indique, il s’agit de danser tout en montrant les parties de la tête, des épaules, des genoux et des pieds, comme le stipule la célèbre chanson que les jeunes écoliers connaissent sur les dix doigts de leurs mains pour apprendre l’anglais. Après tout, un peu de bonne humeur ne nous fera pas de mal à cette période de déconfinement !

Découvrez “Head Shoulders Knees & Toes” d’Ofenbach :