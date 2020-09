Clip “Des rêves” : P.R2B lance un cri du cœur…

Nouveau clip pour P.R2B avant la publication de son EP. C’est “Des rêves” qui s’affichent sur nos écrans et c’est à savourer avec aficia.

C’est avec “La chanson du bal” que nous avons eu l’occasion de découvrir P.R2B. On tombe alors rapidement sous le charme de cette artiste qui semble avoir bien des choses à nous dire et nous montrer.

Une artiste complète, qui aime allier l’image à la musique, une évidence pour cette jeune diplômée de la FEMIS. Et après nous avoir conquis avec sa “Dolce Vita” c’est bien avec un EP, disponible ce vendredi 11 septembre, que P.R2B compte nous faire littéralement chavirer.

P.R2B a des rêves…

Pour nous mettre en mémoire la sortie de cet EP riche de six titres, P.R2B délivre son nouveau clip afin d’accompagner le titre “Des rêves”. Ce titre elle le décrit comme sa “chanson la plus directe”. Et oui, il faut bien avouer que le phrasé impose directement le ton.

Une fois de plus P.R2B arrive à marier parfaitement l’image et le son, tournant en noir et blanc pour laisser une place à l’imaginaire et imposer une forme de dualité. “J’ai écrit cette chanson comme un cri du cœur” nous explique P.R2B, un cri qui qui se mélange à la folie, entre réalité et rêves. “Ça va faire très mal mais le soleil se lèvera toujours le matin”…

Découvrez “Des rêves”, le nouveau clip de P.R2B :