Clip “Offenses” : Prudence abrège nos souffrances

Après un premier single très prometteur, Prudence enchaîne avec “Offenses”, son nouveau single à découvrir avec aficia.

Qui se cache derrière Prudence ? Un nom de scène si beau, mais rempli de réserve et de timidité… Il s’agit de la chanteuse Olivia Merilahti derrière le projet The Dø, depuis dix ans, en collaboration avec Dan Levy.

Si ce dernier a déjà dévoilé son nouveau projet s’inscrivant dans un registre bien plus électronique (avec S+C+A+R+R) au tour de la chanteuse de se faire entendre avec un nouveau défi dans sa vie d’artiste : “Aller en solo était un sacré pas après tant d’années avec The Dø. C’est différent, mais c’est toujours moi qui chante et écris la plupart des choses, je fais des choses que je n’ai jamais faites auparavant”, avoue-t-elle sur les réseaux sociaux.

Du français sur le refrain…

Après un premier single portant le nom de “Never With U”, Prudence revient avec “Offenses”. Parmi ces grands changements dont elle parle, il y a l’intégration de la langue de Molière : “J’ai écrit le refrain en français et le reste en anglais comme d’habitude, ça faisait tellement de bien de changer une habitude”.

Surprenant, lancinant… Prudence nous prend dans ses bras et nous parle de cette relation amoureuse dont la rupture a été intense et brutale. Un clip tout aussi esthétique vient complété l’audio. On se croirait dans un long métrage de science-fiction, accompagné d’une bande originale de Hans Zimmer. C’est très réussi. Un premier album est prévu pour l’automne 2020.

Découvrez “Offenses”, le nouveau single de Prudence :