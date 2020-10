Clip “Theoreme” : Rallye annonce son premier EP

Capsule musicale à déguster sans modération : “Theoreme” de Rallye. Et c’est à savourer sur aficia.

Rallye c’est l’alliance de Léo, Stan, Greg et Bapt. Les influences naviguent entre la musique anglophones et l’australie mais pourtant c’est bien sur la scène de la pop française que la formation compte faire des étincelles.

Remarqué l’année dernière avec “Jef”, Rallye frappe en cette rentrée musicale avec un titre savoureux qui confirme la venue d’un premier EP, L’âge d’or, pour le début de l’année prochaine.

En effet, le premier single officiel de ce projet, “Theoreme” vient de sortir et il ne faut pas passer à côté. On y parle d’amour, d’abandon, de jalousie, de solitude… Dessus, on retrouve la touche de Krampf à la production et nous voilà totalement emballé par un projet à suivre de prêt !

Découvrez “Theoreme”, le nouveau clip de Rallye :