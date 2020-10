Ricky Hollywood s’affiche sur nos écrans avec le clip de “Matière Noire” extrait de son deuxième album…

Après nous avoir charmé avec “Single” en compagnie de Juliette Armanet, Ricky Hollywood continue l’exploitation de son deuxième album Le sens du sens avec le titre “Matière Noire”.

L’artiste prouve une fois de plus son originalité et son monde totalement à part. On navigue sur une pop à la française délicieuse et faussement naïve. Un régal à retrouver également dans notre sélection ‘Radar’.