Sia se bat pour un monde plus juste avec “Courage To Change”

Alors que “Together” commence à s’imposer sur les ondes, Sia enchaîne avec “Courage To Change”, un nouvel extrait de son long-métrage musical en écoute sur aficia !

C’est au printemps que Sia opérait son grand retour avec “Together”, un nouveau single efficace annonçant les réjouissances des parutions d’un nouvel opus studio mais surtout d’un long-métrage musical sobrement intitulé ‘Music’. Si pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée, ce ne sont pas moins de dix pistes originales qui composeront ce projet si cher à l’artiste australienne qui en avait débuté l’écriture il y a déjà huit ans.

Mais avant de pouvoir visionner ‘Music’, un film intégralement écrit, composé et réalisé par Sia, l’artiste, qui donnait récemment de la voix aux côtés de David Guetta sur “Let’s Love”, lève le voile sur un nouveau single baptisé “Courage To Change” ! De quoi permettre aux fans de patienter jusqu’à la sortie du projet qui sera notamment porté à l’écran par la danseuse Maddie Ziegler et l’actrice Kate Hudson.

Un écho à l’élection présidentielle des États-Unis

Avec “Courage To Change”, Sia mise sur une production résolument pop et contemporaine soulignée par la tension des cordes et un pont musical joué au piano particulièrement captivant. Les refrains se révèlent entêtants, bien que répétitifs. La mélodie et les paroles des pré-refrains et refrains sont identiques à ceux du titre “Courage” de Pink. En effet, Sia a réutilisé ces mots forts co-écrits avec l’artiste américaine pour son opus Hurts 2B Human paru en 2019.

S’inscrivant dans le sillage de “Together”, ce nouvel extrait véhicule un message fédérateur. Après avoir lancé un appel à l’union et à la solidarité, l’interprète de “Unstoppable” scande son souhait de lutter pour un monde plus juste et équitable. “Je veux que ma vie compte / J’ai peur de n’avoir aucun but ici” scande-elle en considérant l’urgence à agir pour créer un monde meilleur. Ce titre fait écho à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu aux États-Unis au mois de novembre et dont l’issue aura une incidence sur l’avenir de cette grande puissance mondiale.

Écoutez “Courage To Change”, le nouveau single de Sia :