“Let’s Love” : David Guetta et Sia brandissent un message d’espoir

David Guetta et Sia se retrouvent une fois de plus. C’est sur “Let’s Love” à écouter sans modération sur aficia.

On les sait très proche, à tel point que tous les deux ans en moyenne depuis “Titanium” en 2012, David Guetta et Sia dévoilent une nouvelle chanson commune. Ainsi, après “Wild Ones”, “She Wolf”, “Bang My Head”, “Whisperer” et “Flames”, les deux artistes se sont retrouvés récemment en studio pour enregistrer “Let’s Love”.

Alors qu’il a eu tendance à dévoiler des titres plus clubs dernièrement, notamment avec MORTEN (“Nothing” et “Kill Me Slow”), le Frenchy revient avec un titre plus posé et feelgood, saupoudré à quelques sonorités très eigthies.

Il déclare que “Let’s Love” “est un message d’amour, d’espoir et de rassemblement, et une fois de plus, Sia s’est surpassée au chant”. Un morceau qui s’écoute en boucle…

Découvrez “Let’s Love” de David Guetta et Sia :