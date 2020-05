Sia & Dua Lipa dévoilent “Saved My Life” pour lutter contre le COVID-19

Sia nous gâte ! Cette période loin d’être joyeuse lui a donné envie d’écrire un nouveau morceau, “Saved My Life”, qu’elle partage avec Dua Lipa. Plus d’infos sur aficia.

Il est vrai que Sia s’est montrée très discrète ces derniers temps, et notamment depuis la fin du projet LSD, qu’elle partageait avec Labrinth & Diplo.

Mais le silence étant également présent depuis le début de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. De nombreux fans étaient d’ailleurs impatients d’entendre une chanson de la part de l’Australienne qui évoquerait cette pandémie.

Ouais, je t’ai attendu / Quelqu’un a dû t’envoyer ici pour me sauver la vie / Quelqu’un a dû t’envoyer pour me sauver ce soir / Je sais que dans l’obscurité j’ai trouvé ma lumière Sia & Dua Lipa

Lutter contre le COVID-19

Lors d’une collecte de fonds appelé “Covid is No Joke” qui se tenait ce week-end en direct, Sia chantait en avant-première une nouvelle chanson baptisée “Saved My Life”. Elle révèle l’avoir co-écrite avec la chanteuse Dua Lipa et Greg Kurstin, fidèle producteur déjà derrière d’innombrables succès de l’interprète de “Titanium”.

Devant respecter la distanciation sociale, Greg Kurstin a enregistré piano, clavier, basse, batterie & guitare dans son studio à Los Angeles, tandis que Sia n’avait plus qu’à poser sa voix depuis Palm Springs, en Californie, là où elle réside actuellement.

Tous les bénéfices de la chanson seront reversés aux organisations Americares and CORE Response.

Découvrez “Saved My Life” de Sia :