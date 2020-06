Sigma & John Newman se rencontrent sur “High On You”

Grands habitués des collaborations, John Newman et Sigma collaborent pour la première fois ensemble sur “High On You” et c’est en écoute sur aficia.

John Newman s’est souvent bien entouré, voire même très bien. Sa voix si singulière a attiré de nombreux DJs comme Sigala (“Give Me Your Love”), Rudimental (“Feel The Love”), Calvin Harris (“Blame”) ou encore Galantis sur “Hurricane”. À chaque fois, le Britannique fait des étincelles.

C’est une nouvelle fois le cas puisqu’il pose sa voix sur “High On You” du groupe de drum and bass Sigma. Les auteurs du tube de l’été “Nobody To Love” (2015) proposent ici un titre aux sonorités tropical summer qui arrive à point nommé pour l’été. Même si les sonorités semblent être vues et revues, ce petit truc qu’a John Newman fait toujours son petit effet. C’est frais, c’est efficace. On tend l’oreille ?

Découvrez “High On You”, le nouveau single de Sigma :