“Si tu savais” : Tom Leeb dévoile un nouveau single

Tom Leeb est de retour avec son nouveau titre en français, “Si tu savais”. C’est à découvrir sur aficia.

En septembre 2019, Tom Leeb dévoilait son album Recollection dont est issu le titre “Are We Too Late” cumulant plus de 2,4 millions d’écoutes sur Spotify. Huit mois plus tard, la réédition de l’album sortait avec trois titres supplémentaires dont “Mon alliée”, la nouvelle version francisée du titre “The Best In Me” que Tom Leeb devait défendre lors du concours de l’Eurovision 2020, annulé pour cette année en raison de la crise sanitaire mondiale.

Pendant le confinement, Tom Leeb était très actif sur les réseaux sociaux en proposant des lives mais aussi des covers. C’est aussi durant cette période que l’artiste a préparé de nouvelles chansons dont “Si tu savais”.

Enregistré depuis chez lui, “Si tu savais” regorge de douceur et de sensibilité. Avec des paroles parfois déchirantes “L’amour est fait d’instant fragile et parfois d’adieu en chemin / Avant qu’on se perde sans jamais se retrouver”, l’artiste nous transmet, comme il sait si bien le faire, d’intenses émotions…

Découvrez “Si tu savais”, le nouveau single de Tom Leeb :