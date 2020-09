Clip “Jamais vu” : Vayre déclare son amour pour annoncer son EP

Vayre est sur nos écrans avec le clip de “Jamais vu”. L’occasion pour lui de confirmer un EP. C’est à voir sur aficia.

Vous avez peut-être eu l’occasion d’entendre la reprise du titre “Médicament” de Booba par Vayre avant de finalement découvrir son premier titre officiel : “La boucle”.

Vayre c’est un jeune artiste parisien qui commence à apprendre la musique à 15 ans en autodidacte. Rapidement il se mettra à l’écriture, à la composition, la production… Un véritable touche à tout, passionné, et qui compte bien marquer l’industrie musicale de son empreinte.

Vayre sous le feu de l’amour…

Son univers Vayre aime le décrire comme ‘une variété urbaine’. Un pied dans le monde d’aujourd’hui et un autre sur le temple de la musique française avec, comme références, des artistes comme Serge Gainsbourg, Michel Berger et Michel Legrand.

Et pour continuer son aventure musicale, poser les première pierres de son édifices, Vayre nous présente aujourd’hui le clip qui habille le titre “Jamais vu”. Il s’inscrit ici comme le premier single officiel de son premier EP à venir. Frais et moderne, le titre s’offre la présence de Fred De Pontcharra (Suzanne, Damso…) derrière la caméra et de Camille Razat à l’écran. De quoi porter un peu plus haut un projet qu’il faut suivre de prêt, Vayre risquant de nous surprendre agréablement dans les mois à venir.

Découvrez “Jamais vu”, le nouveau clip de Vayre :