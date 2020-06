Clip “Carnaval” : Voyou répand de l’amour sur les toits de Paris

Voyou est de retour avec “Carnaval”, un nouveau single entêtant d’ores et déjà sublimé d’un clip à découvrir sur aficia !

Étoile montante sur la scène musicale française, l’espiègle Voyou dévoilait en 2019 son premier opus baptisé Les bruits de la ville. Au cours d’un voyage musical abouti composé de 11 compositions d’une grande musicalité, l’artiste prône des textes ciselés et poétiques pour porter un regard tantôt anxieux, tantôt rassurant sur notre société.

Sur des mélodies chaloupées et exigeantes teintées de nappes electro-pop et urbaines, le chanteur et musicien envoûte sur “Les soirées”, interpelle avec “Seul sur ton tandem” et l’hymne “Les humains”. Et afin de donner suite à ce dernier single paru cet hiver, Voyou opère son retour avec “Carnaval”, disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales.

Quand l’amour est une fête

À l’instar du single dernier, “Carnaval” inclut des touches musicales jazz avec un arrangement plaisant d’instruments à vent qui donne un cachet vintage à la piste. Irrésistible, cette mélodie lumineuse souligne un texte résolument positif. Voyou y célèbre une vie anciennement morose désormais rehaussée par la force des sentiments et de l’amour : “De son cœur jaillit des hordes de confettis en désordre / Qui l’enroulent et l’entraînent / Dans une journée nouvelle / Avec elle”.

Pour illustrer ses dires, l’artiste a levé le voile sur un clip très original qui met en lumière l’histoire d’amour naissante entre une femme et un volatile. Alors qu’ils apprennent à se connaître de balcon en balcon dans un immeuble haussmannien parisien, la femme déploie son parapluie pour le rejoindre et partager un repas d’insectes. Malgré les différences qui les séparent, les deux amoureux dansent et finissent par survoler les toits de Paris bras dessous, aile dessus.

Découvrez “Carnaval”, le nouveau clip de Voyou :