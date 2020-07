Clip “Mon dieu” : Zed Yun Pavarotti plonge dans la mélancolie

Zed Yun Pavarotti fait une fois de plus étalage de ses talent avec “Mon dieu” qui confirme son premier album. Le clip est sur aficia.

Avec un troisième extrait de son premier album à venir Zed Yun Pavarotti confirme son univers et par la même occasion le talent de sa verve et la beauté de ses productions. Nous avions déjà eu l’occasion de succomber aux charmes de “Lalaland”, “Mon dieu” confirme donc la donne.

C’est de bon augure pour la suite des aventures de l’artiste qui nous confirme donc la venue de Beauseigne, son premier album. Celui-ci sera disponible dans les bacs le 25 septembre prochain et sera riche de 14 pistes. Un univers que Zed Yun Pavarotti tise avec délicatesse en compagnie de Osha.

Plonge avec Zed Yun Pavarotti

L’essence minimaliste, comme un focus sur l’essentiel, s’expose aujourd’hui avec le clip qui habille “Mon dieu”. La plume est délicate, l’isolement total, la fêlure de l’âme palpable.

C’est doux et puissant à la fois. Une belle promesse pour l’avenir de Zed Yun Pavarotti qui semble effacer de plus en plus les frontières entre la chanson et le rap, qui fait de la mélancolie une arme musicale poignante.

Découvrez “Mon dieu”, le nouveau clip de Zed Yun Pavarotti :