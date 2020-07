Jeanne Added : faut-il écouter son EP ‘Air’ ?

Surprise ! Jeanne Added est de retour avec un délicieux EP, AIR, de huit titres que nous avons eu le loisir d’écouter. Mais faut-il tendre l’oreille ? Réponse avec aficia…

Jeanne Added, c’est un petit bout de femme qui nous a déjà conquis avec ses premiers albums, et notamment le petit dernier Radiate paru en 2018 et récompensé par deux Victoires de la Musique un an plus tard. Alors forcément, on attendait impatiemment la suite d’une artiste comme celle-ci.

Alors la bonne nouvelle est là. Jeanne Added vient de publier son nouvel EP baptisé Air avec, en supplément, un moyen métrage où chaque titre est délicieusement pensé et mis en images. Air, comme l’envie de souffler un grand coup et repartir de zéro, ou bien proposer tout autre chose.

Ce qui est sûr, c’est que Jeanne Added en impose immédiatement avec un premier titre, baptisé “Air”. Oui, en français messieurs dames. Forcément, la surprise est au rendez-vous. C’est doux, c’est frais, et cela tranche avec la suite qui nous offre une exploration musicale bien différente. Avec ses acolytes Emiliano Turi qui n’est autre que son batteur préféré, Max Hershenowet et Rob Kleiner, qui l’accompagnaient déjà sur son précédent opus, le combo idéal est réuni pour faire des étincelles.

Une exploration musicale

Jeanne Added expérimente des sonorités jusqu’ici non explorées. C’est pourquoi ce projet de huit titres est définit comme un “objet parallèle, une prise de parole à la marge, instinctive et spontanée”. De la pop (“Call Me”), de la chanson (“Air”), du rock (“Off My Back”) , un zeste d’électro (“Cursed”)…

La seule limite est qu’il n’y a justement aucune limite. À travers ses messages, ses symboles, son esthétisme soigné à chaque détail, l’artiste déroule un nouveau chapitre de sa vie qu’elle espère partager au plus grand nombre.

Découvrez l’EP Air de Jeanne Added :