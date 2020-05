M.I.L.K. propose un nouvel EP créé pendant le confinement

Alors qu’il a déjà dévoilé un bel album au début de l’année, M.I.L.K. revient à la charge avec un nouvel EP… mais très spécial ! aficia vous en dit plus.

M.I.L.K., c’est un artiste franco-danois que vous avez déjà pu découvrir avec son premier album Always Summer Somewhere (cumulant 10 millions de streams) paru seulement il y a quelques semaines.

Nous avions pu ainsi découvrir les titres “Following the Sun”, “Slow Emotions”, “VCR” ou encore “Jet Ski” offrant plus qu’un extrait de son éclectisme et de sa palette musicale.

Un M.I.L.K. multi-facettes

Mais l’artiste que l’on retrouve également aux côtés de The Avener sur “Under The Waterfall” se montre plus que productif et profite du confinement imposé par le COVID-19 pour continuer à faire de la musique et sortir un mini-format de trois titres, baptisé The Lockdown Tapes, que l’on traduirait tout simplement par ‘les bandes de confinement’.

Un nom qui veut dire beaucoup puisque les trois morceaux ont été enregistrés à distance, que ce soit depuis le Mali, les États-Unis, le Danemark ou bien la France, selon les prestigieux invités reçus. Car en effet, sur ce mini disque, M.I.L.K. a réussi le pari à inviter Jenke Ahmed Tailly, qui n’est autre que l’ancien Directeur Artistique de Beyoncé et Kanye West, mais aussi la star du reggae Tiken Jah Fakoly, la chanteuse Soleima, et Kristina Bazan très connue de la planète people français. De quoi nous offrir un spectre musical très riche et très varié.

À noter que tous les bénéfices de cet EP seront reversés à la ‘World Health Organization’, pour aider à faire face, notamment, à la crise sanitaire que nous vivons.