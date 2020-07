Rilès frappe à nouveau avec ‘LVL 36’

Rilès est de retour avec du neuf : l’EP LVL 36. Un format toujours aussi percutant à découvrir avec aficia.

C’est simple : depuis notre découverte de Rilès avec le titre “Should I” on reste accro à l’univers de l’artiste et à l’énergie qu’il est capable de transmettre dans ses productions comme sur scène.

De “Against The Clock” en passant par “Myself N the Sea” ou encore “Queen”, Rilès prouve toujours qu’il a un sens du rythme, de la modernité et qu’il compte bien agiter le paysage musical français durant de longues années. Pour s’en convaincre un peu plus, il suffit de tendre l’oreille sur son premier album : Welcome to the Jungle déjà certifié Disque d’Or pour plus de 50.000 ventes.

Rilès puissance 4 !

C’est donc un réel plaisir de retrouver Rilès sur un nouveau format. En effet, après nous avoir offert “GOA” le 19 juin dernier, l’artiste nous délivre aujourd’hui son EP LVL 36. Pourquoi ce nom ? Une simple référence à Pokémon !

J’adore Pokémon… et Dracaufeu est le numéro 36. Il change toujours. J’ai décidé de nommer mon EP LVL 36 parce que je suis en train d’évoluer. Je me sens beaucoup plus fort dans tous les aspects de ma vie. Je suis dans un autre état d’esprit. Je fais de la musique pour moi maintenant, mais aussi pour mon âme. Rilès

Alors… réelle évolution, simple changement ou révolution complète ? En fait, oui et non à la fois. Oui car pour ce format que quatre pistes Rilès a trouvé pour la première fois le chemin d’un véritable studio professionnel, le mythique Paramount Recording Studio d’Hollywood. Oui également car pour la première fois il fait équipe alors que Rilès était un habitué à faire la cuisine de sa musique seul. Non, car au final l’ADN de Rilès est toujours aussi bien présent. Il ne trahit pas sa ligne artistique, ne vend pas son âme au diable pour plaire au plus grand nombre. Il est toujours aussi vif et percutant.

Rilès reste Rilès…

En l’espace de quatre titres, Rilès montre avec LVL 36 qu’il est capable d’une adaptation, qu’il est capable de produire des sons bien plus pointus. Dans le reste, la veine reste presque identique et c’est très bien ainsi. Avec “GOA” en amuse-gueule il avait déjà mis l’eau à la bouche.

Le reste devrait largement convaincre ceux qui étaient déjà sous son charme avec Welcome to the Jungle et, pourquoi pas, conquérir également un nouveau public. Car il y a du très bon sur ce format, comme “Let It Go” sur lequel Rilès invite Tommy Genesis. Savoureux, tout simplement…