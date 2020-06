Après le succès de sa reprise du titre “Yeux disent” de Lomepal, Adeline Lovo use une nouvelle fois de sa sensibilité et de sa douceur et reprend le titre de Nekfeu et Nemir “Elle pleut”.

Accompagné d’une mise en images tourné en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, le résultat est saisissant et installe, un peu plus, le talent de la jeune artiste dans le paysage musical français.