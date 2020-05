Grosse journée pour Colours In The Street qui confirme la venue de son album baptisé All The Colours pour le 3 juillet avec son nouveau clip : “Somebody”.

Et ce n’est pas tout. Le groupe sera en direct sur notre page Facebook pour notre Live Session ‘At Home‘ dès 18h30 !

Le groupe propose ici un titre fort à la mélodie accrocheuse, comme il sait si bien le faire, un morceau coloré et lumineux qui est doté d’images tournées au parc du Futuroscope. Un bel arc-en-ciel de couleurs !