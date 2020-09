Dans son dernier clip “Danser”, Corps Météore nous propose une pop-synthétique pour décrire un amour déçu. Étonnamment léger, le titre s’amuse de ses contrastes, et joue avec brio entre ombre et lumière, passion et mélancolie. C’est un ultime râle de séduction qui s’est échappé de Corps Météore pour dessiner “Danser”, une création entrainante et délicate.