Un an après avoir succombé de plaisir à son premier single “Lola à l’eau”, Lola Le Lann continue de nous embarquer dans son univers pop, coloré et acidulé avec un nouveau single qui respire le “Soleil”, extrait de son premier EP Glaz.

Un titre écrit et composé par Hervé Vérant et Yohann Malory et qui nous met en garde sur le réchauffement climatique tout en appréciant le frottement du soleil sur notre peau. Quant au clip, on dit merci au fond vert qui fait de beaux miracles !