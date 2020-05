Système D : le clip de “Système D”

C’est une belle brochette d’artistes : Doux Breuvage, Demi Portion, Eklips, Elias Wallace, George Ka, Hippocampe Fou, Stav, Thaïs Lona et Tim Dup réunis sur une prod’ de Jumo et LigOne avec Cut Killer et DJ Netik aux arrangements.

L’idée ? Un titre efficace dans le fond comme dans la forme dont les bénéfices doivent être reversés à L’AP-HP et à la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.