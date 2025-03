Nos 5 clips favoris : George Ka, WarEnd, RORI…

Ce mois de mars est l’occasion de faire un point sur les 5 clips qui nous ont marqués par leur message et leur visuel !

Avant l’arrivée du printemps, les artistes dévoilent de nouvelles pépites visuelles. Des créations audiovisuelles fortes qui font sens avec leur message, souvent engagées, parfois personnelles mais avec une résonance universelle. Ça touche nos coeurs, ça fait vibrer nos oreilles… Découvrez nos 5 clips favoris.

Nos 5 clips favoris :

George Ka – Le même corps

Cela fait 1 an que nos radars sont posés dessus. On est ravis de voir que la machine s’accélère avec douceur et toujours une jolie plume pour George Ka. En cette fin février, elle nous fait la surprise de dévoiler le clip du titre “Le même corps”. Le clip se veut intimiste, sobre mais fort par sa chorégraphie. C’est d’ailleurs l’un de ses morceaux les plus intimes. Comme elle écrit sur Instagram, ce titre “parle de ma mère, de la femme avec qui j’ai grandi. Celle dont j’observe et reçoit la tristesse sourde depuis des années, sans savoir quoi en faire.” On nous souffle également dans l’oreille que le 4 avril, son nouvel album Les Rebords du Monde sera disponible ! Et si vous souhaitez la voir sur scène, rendez-vous notamment au Printemps de Bourges le 19 avril ou au Trianon le 21 novembre.

WarEnd – Qui veut War ?

Un flow inégalable, un phrasé captivant et une direction artistique en constante évolution, WarEnd nous surprend depuis son passage dans Nouvelle École. En 2025, le rappeur est de retour et il commence fort avec le single “Qui veut War?”. Un titre ultra dynamique tout comme son visuel fraîchement sorti. Les séquences s’enchaînent dans une esthétique qui lui est fidèle, sa gestuelle nous captive et notre souffle semble coupé par la précision et la rapidité de celui qu’on surnomme l’OVNI de la scène rap.

RORI – Vérité

Envie d’évasion ? On a une proposition ! Si déjà RORI amène une vague de fraîcheur dans la nouvelle scène française en étant belge, son nouveau titre addictif “Vérité”, clippé au Japon est fascinant. Toujours dans cette boucle pop rock addictif et accessible, la belge a compris la recette : des paroles qui parlent de ces tourments, sans filtre et de manière universelle. Dans le clip réalisé par Liyo Wu, celle qui a ouvert pour Lana Del Rey à Rock en Seine 2024 s’est plongée dans un décor japonais qui trouve un écho à ses paroles. Que ce soit dans le fond ou dans la forme, “Vérité” parlera à ceux et celles qui ont ce sentiment de fuite face à une réalité trop brutale.

Lola Sauvageot – La mer imaginaire

Dans cette sélection, on met aussi en avant les clips homemade. Celui de Lola Sauvageot nous transporte au cœur de “La mer imaginaire“ en attendant la sortie de son EP ‘L’animale’ qui sortira le 3 avril. Avec un caméscope et des images d’iPhone, l’artiste prouve que l’imagination et la créativité peuvent faire naître de belles choses. La preuve dans cette mise en image minimaliste qui interroge sur son désir de création, entre maternité symbolique et élan artistique. “La mer“ sonne à certains moments comme “La mère” et nous promet un rêve pas comme les autres ! Rendez-vous le 3 avril au Pop Up du Label pour une release party tout en douceur !

Jeanne Bonjour – Les lumières de la ville

Jeanne Bonjour est de retour plus charismatique que jamais. 1 an après la sortie de son très bon EP en janvier 2024, elle signe le single “Les lumières de la ville“ en ce début mars. Un titre évocateur qui met l’accent sur les insécurités en tant que femmes dans la rue. Un message nécessaire pour sensibiliser par l’art et faire prendre conscience à ceux qui prendront le temps de l’écouter, de soutenir, d’aider. La chanson est puissante dans son sens comme dans le visuel. Cela tombe bien puisqu’elle va l’accompagner jusqu’à la sortie de son premier album et ses nouvelles scènes (dont le Chantier des Francofolies en juillet). Dans un registre pop/chanson à l’énergie plus énervé, le visuel qui l’accompagne marque des points pour sa singularité et l’effort chorégraphique qui nous donne déjà envie de la voir sur scène !