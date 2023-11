Adé ne cesse de surprendre en solo. La chanteuse est de retour avec “J’me barre”, un clip à découvrir avec aficia.

Si instinctivement, vous ne voyez pas qui est Adé, il suffit de ressasser quelques souvenirs pour que son visage vous soit alors familier. On pense notamment à “Hit Sale”. Véritable succès à plus de 110 millions de vues sur YouTube, et sorti il y a plus de 5 ans maintenant. Chanteuse emblématique de Therapie TAXI, elle s’est alors lancée en solo en 2022, après la séparation du groupe actée l’année précédente.

C’est donc naturellement qu’est né Et alors ???, un premier album parfaitement dosé. On y retrouve cette vibe fraîche, parfois légère, tout le temps mélodique et surtout portée par des émotions sincères. Le titre “Tout savoir” s’était d’ailleurs justement démarqué.

Adé veut respirer, et tout casser.

Le 3 novembre 2023, Adé a donné une nouvelle perspective à son album avec une réédition, dotée de 6 nouveaux titres. Et c’est le clip “J’me barre” qui vient de débarquer. L’objectif est simple : se laisser un peu de recul, s’éloigner de tout, juste respirer en emmerdant les problèmes.

Le clip défile de manière rétro, dans une casse. La chanteuse originaire de Paris n’hésite pas à se défouler sur une bagnole, de quoi renforcer cette idée de lâcher prise. À noter qu’Adé est actuellement en tournée, avec de nombreuses dates partout en France.

Découvrez “J’me barre”, le clip d’Adé :