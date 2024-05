Anne Sila livre ses failles sur “Le goût des choses”

Près de deux ans après la parution de son dernier opus, Anne Sila opère son grand retour avec le personnel “Le goût des choses” en écoute sur aficia.

Dotée d’un timbre vocal cristallin identifiable, Anne Sila est incontestablement l’une des plus jolies voix de la scène musicale française actuelle. Finaliste de la quatrième saison du télé-crochet The Voice en 2015, Anne Sila a remporté la victoire lors de l’édition anniversaire The Voice All Stars en 2021, preuve d’un chemin parcouru exemplaire depuis sa première apparition publique.

Après un album de reprises intitulé Madeleines en 2022 et une intégration remarquée dans la troupe des Enfoirés, l’artiste revient sous le feu des projecteurs avec “Le goût des choses”, un nouveau single aux couleurs estivales. Il s’agit par ailleurs du premier extrait de son nouvel album actuellement en préparation qui devrait paraître dans les bacs au début de l’année 2025.

Une quête d’authenticité

Avec cette nouvelle chanson intégralement écrite et composée par ses soins, la chanteuse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en visant l’authenticité et la simplicité. C’est un titre autobiographique sur lequel elle évoque ses failles et ses fêlures après avoir traversé des épisodes de vie douloureux : “J’ai perdu en chemin le goût des choses / Le goût des choses qui me faisaient du bien / J’me souviens pas du tout du goût des choses / Du goût des choses qui me tenaient debout”. Il est également question de résilience sur cette nouvelle chanson qui résonne comme un exutoire des peines. Pour son retour, Anne Sila mise ainsi sur une mélodie pop rafraichissante et entêtante.

Écoutez “Le goût des choses”, le nouveau single d’Anne Sila :