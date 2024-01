Aöme va de l’avant avec “Aller retour”

Plus d’une année après son retour en musique, Aöme présente l’EP 528 HZ incluant “Aller retour”. C’est à découvrir sur aficia !

Après plusieurs années de pause propices au dessin des contours d’une nouvelle identité artistique, les trois sœurs composant Aöme revenaient en force en 2022 à travers le single déroutant mais addictif “Ex”. Les filles opéraient alors un virage plus sombre teinté de sonorités urbaines et RnB annonçant la préparation d’un EP dans cette même veine musicale.

C’est donc avec 528 HZ qu’Aöme conclut son année 2023, un EP riche de sept pistes qui s’inscrivent résolument dans la signification exacerbée par le titre du projet. En effet, cette fréquence mise en avant serait celle de l’amour, symbolique d’un sentiment de paix intérieure. Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes depuis le 8 décembre, l’EP propose des harmonies de voix très réussies.

Un titre planant

À travers ce nouveau projet, le trio affirme ses convictions sur l’ensemble des morceaux qui résonnent comme autant de mantras puissants pour aller de l’avant. C’est notamment le cas de l’extrait “Aller retour” dans lequel Aöme reprend le dessus sur une relation toxique : “Sans plus attendre, il à fait de moi / Ce qu’au fond d’moi je n’étais pas / Sans plus m’entendre, je l’ai laissé faire […] / Je n’ai plus peur de le dire, non / Il est temps de s’laisser vivre / N’essaie pas de me retrouver / Ni de me courir après / Dans ma vie je balaie, balaie tout / Je ne fais plus d’aller, d’aller-retour”. Le tout est joliment réhaussé par une production moderne et aérienne.

