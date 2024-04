Joé Dwèt Filé : le portrait R&B de la semaine

Six albums et six ans plus tard, auréolé d’une solide performance à l’Accor Arena en 2023, véritable star en Haïti, Joé Dwèt Filé s’impose désormais comme un artiste incontournable en France, pourtant fidèle à sa musique, ses origines et ses convictions. aficia vous dresse son portrait !

Son CV

Auteur, compositeur, interprète, chanteur de charme et ingénieur du son, Joé Dwèt Filé est depuis le début de sa carrière solo, l’un des artistes les plus complets de sa génération. Amusez-vous à examiner les crédits de tous les titres de ses albums. Vous ne remarquerez pratiquement que son nom – y compris sur celui du label. Cet haïtien d’origine est un véritable amoureux de la musique. Jeune, il fait ses classes sur les bancs dans une église protestante évangélique en Seine-Saint-Denis. Il y découvre le gospel konpa avec sa mère. Bien qu’il se soit essayé au rap, il se tourne rapidement vers ce style, le konpa (écrit en créole haitien) mêlé à du zouk, de l’afro et du R&B. D’abord en groupe avec son groupe Lespada, puis en solo en 2018. Il dévoile son premier single #TPM qui rappellera des souvenirs à beaucoup.

Tout en se lançant en solo, il poursuit son expérience comme producteur aux côtés de son cousin avec qui il construit un label : le DF Empire. Ultra-doué à la guitare et au piano, ses « prods » sont influencées par les mélodies de sa terre natale. Proche de Vegedream, Joé Dwèt Filé a d’ailleurs produit plusieurs de ses titres célèbres, sous le nom de Joe Gilles, comme « Mama He » et « Ma go sure ». Et des morceaux pour Naza sur « Jolie », ou encore pour Dadju sur « Va dire à ton ex ».

C’est grâce à sa communauté fidèle, majoritairement issue des Caraïbes et d’Afrique, mais pas seulement, que Joé Dwèt Filé va peu à peu se démarquer en tant qu’artiste solo. Chaque année, il dévoilera un nouvel album, souvent au mois de juin pour accompagner la période estivale. En 2018, il présente son tout premier, baptisé #ESOLF le 21 juin, suivi de A deux en 2019, puis de EIRA en juin 2020. L’année suivante, en juin 2021, il nous offre Calypso, suivi de la Winter Edition de ce dernier en février 2022. En 2023, il poursuit cette série avec la sortie de Daddy 9 le 23 juin.

Joé Dwèt Filé en chiffres

87 millions de vues pour « Jolie Madame » en featuring avec Ronisia

Plus de 1 million d'auditeurs et auditrices sur Spotify par mois

6 albums solo depuis 2018

1 premier Accor Arena complet en 2023

2 concerts à l'Accor Arena prévus les 21 et 22 décembre prochain

Son actualité

Jusqu’alors discret sur les réseaux sociaux, Joé Dwèt Filé a annoncé le 21 mars la sortie imminente d’un nouvel EP. Quelques mois seulement après son dernier album Daddy 9. Intitulé Goumin, ce nouveau projet a alors vu le jour le 29 mars dernier. Porté par le single « Abimé », dont le clip a été révélé hier, ce nouvel opus est une véritable réussite. Joé Dwèt Filé dévoile un large éventail de ce qu’il sait faire, le tout avec maturité. Du kompa affirmé au R&B en passant par des ballades parfois imprégnées de variété française – en référence notamment au sample de « Rétine » d’Amir utilisé subtilement sur le morceau « Pas prête ». Néanmoins, l’atmosphère générale de ce nouvel EP est marquée par une certaine mélancolie, avec des paroles suivant le cours d’une rupture amoureuse difficile. Attention, sortez les mouchoirs !

Découvrez Goumin, le nouvel EP de Joé Dwèt Filé :