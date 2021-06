Une semaine de plus au sommet pour Naps qui reste le N°1 des écoutes en France avec le titre “La Kiffance”. aficia fait le point pour toi !

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 28 mai au 03 juin 2021…

Naps N°1 avec “La Kiffance”

Les semaines passent et Naps semble vouloir rester le maître du jeu encore longtemps. En effet, celui qui fait un carton avec son album Les mains faites pour l’or reste le leader des écoutes sur Spotify France avec le titre “La kiffance” qui enregistre 3.390.854 nouveaux streams. Le Top 3 des écoutes se complète avec Alonzo, stable à la seconde place, avec “La Seleçao” qu’il partage avec Jul et Naps. Lil Nax X remonte à la troisième place avec “Montero (Call Me By Your Name)”.

Aya Nakamura fait entrer son titre “Bobo” à la cinquième place (1.815.706 streams), juste devant MHD avec “Afro Trap Part. 11 (King Kong)” et ses 1.714.412 streams pour sa première semaine d’exploitation. Joé Dwèt Filé remonte de la 14ème à la 10ème place avec “Jolie Madame” qu’il partage avec Ronisia.





















Dans les nouveautés, on trouve également Imen Es à la 23ème place avec “Essaie encore”, Tiakola avec “Pousse toi “ à la 31ème place et DTF juste derrière avec “Dans la savane” alors que l’album Double Star entre directement N°3 des meilleures ventes d’albums en France cette semaine.

Booba classe “Plaza Athénée” à la 39ème place tandis que l’alliance entre Marwa Loud et Moha K sur “Bimbo” s’affiche à la 46ème place. Vald, lui, entre 48ème avec “Footballeur”.