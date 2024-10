Après avoir charmé l’Amérique et l’Europe, KATSEYE s’empare de la Corée du Sud en remixant leur hit “Touch” avec le membre d’un célèbre boysband de K-Pop. aficia vous explique tout !

Vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène KATSEYE, le girlgroup évènement formé par Netflix. Depuis la sortie de Pop Star Academy sur la célèbre plateforme de streaming, les six jeunes femmes composant ce groupe sont la coqueluche des médias. Et pour cause : la composition du groupe est insolite.

KATSEYE : qui sont les membres du groupe ?

Fruit de l’union entre le label américain Geffen Records (Universal Music Group) et la compagnie de divertissement sud-coréenne HYBE (maison de BTS ou encore d’ENHYPEN), ce groupe décrit comme “global” contient des membres de tous les coins du monde. Ainsi, Sophia est originaire des Philippines, Daniela des États-Unis, Megan de Hawaii et Yoonchae de la Corée du Sud. Rajoutez à cela Manon qui est italo-ghanéenne et de nationalité Suisse ainsi que Lara, indienne qui vit aux États-Unis, et vous obtenez KATSEYE !

Les filles ont été sélectionnées et entraînées de la même façon que pour un groupe de K-Pop classique. Leur progression a aussi été documentée par Netflix pour le plus grand plaisir des fans. C’est en novembre dernier que le groupe final a été déterminé, à l’issue d’un télécrochet – le traditionnel survival show sud-coréen.

KATSEYE : un succès mondial en vue

Dans la foulée, KATSEYE a sorti son premier EP intitulé SIS (Soft Is Strong) en août. Et alors que leur premier single “Debut” n’a pas su convaincre, c’est le deuxième single “Touch” qui a véritablement changé la donne. Le titre produit par Blake Slatkin (Lil Nas X, Sam Smith) et Cashmere Cat (Ariana Grande, The Weeknd) met en valeur les voix des membres sur une production garage rappelant les années 2000.

Comme bon nombre de groupes sud-coréens, KATSEYE puise dans les sonorités populaires en occident, tout en y incorporant des éléments traditionnels de K-Pop. Et ça paye, car le succès sur les plateformes ne s’est pas fait attendre !

À la conquête de la Corée avec Yeonjun

Maintenant qu’elles ont fait leurs preuves en Occident et en Amérique, il ne reste plus qu’à s’imposer sur le territoire asiatique. Une zone qui s’était montrée plutôt froide à la sortie de SIS en août dernier. Après une tournée par le Japon ou les Philippines, leurs performances à des shows coréens comme Music Bank et M COUNTDOWN ont été déterminantes.

Et depuis quelques jours est disponible leur première collaboration. Un remix de “Touch” avec Yeonjun, la star du groupe TOMORROW X TOGETHER. Le chanteur, acteur et fashion icon coréen apporte une perspective masculine au titre. Il s’accorde à perfection aux voix des filles, qui ne se sont jamais cachées d’être de grandes fans de son groupe. En plus d’accumuler les retombées élogieuses, ce remix a donné à KATSEYE leur meilleur score en 24 heures sur Melon, la principale plateforme de streaming de musique en Corée du Sud.

Découvrez le remix de « Touch », par KATSEYE :

Une chose est sûre, c’est que les KATSEYE sont à la conquête du globe, et le phénomène ne fait que commencer !