Lauv démarre un nouveau chapitre avec “Potential”

Lauv est sans doute un des artistes pop internationaux favoris de l’équipe d’aficia, au vu du nombre d’articles que nous lui avons déjà consacré. Il faut dire qu’il a une carrière prolifique, certes plus aussi flamboyante qu’à ses débuts mais toujours très qualitative. Il démarre très fort en 2018 avec le hit “I Like Me Better”, qui deviendra un énorme tube à travers le monde (y compris en France) en 2018. Le morceau dépasse aujourd’hui le milliard d’écoutes sur Spotify. Ce titre figure sur le prodigieux disque I met you when I was 18.. Il se veut être un véritable journal intime.

Deux ans plus tard, il connaitra à nouveau un succès massif avec son ami Troye Sivan sur le puissant et savoureux “i’m so tired…”. Le morceau est un bijou de pop et a encore une résonnance particulière pour les férus du genre. Il approche quant à lui des 900 millions de streams sur Spotify et figure sur l’album how i’m feeling. Depuis, son succès se veut plus confidentiel, sans être nom plus des échecs. Son 3ème album All 4 Nothing atteste ce fait, malgré une critique presse unanimement positive. Lauv fédère sur la durée et multiplie les sorties.

Un nouveau chapitre est lancé

L’an dernier, il publie l’addictif “Love U Like That”. La recette reste la même. C’est une pop électronique sur une voix retenue et susurrée, en contraste avec la production souvent dense. Le faiseur d’hymne pop lance l’arrivée d’un 4ème album avec le hit “Potential”. Sur ce morceau, une guitare est complétée par une batterie décontractée, permettant à la voix de Lauv d’être au centre de l’œuvre. Le texte capture l’incertitude d’une relation naissante. Il invite ses auditeurs à partager leurs sentiments et leur enthousiasme à la personne désirée.

Le clip, quant à lui, est une petite pépite. Il est le premier de l’artiste entièrement chorégraphié. Le visuel est saisissant et est réalisé par Luke Orlando, qui a beaucoup travaillé sur les vidéos de Charli XCX. Les 2 artistes s’alignent d’ailleurs dans le même mouvement, un chant souvent vocodé et très produit. Petit clin d’œil amusant, on retrouve la couleur bleue passée des cheveux de l’artiste dans la colorimétrie du clip. Lauv décrit cet album comme le plus authentique de sa carrière. A noter qu’il est très populaire en Asie et collabore régulièrement avec les artistes du cru. La dernière en date est sa contribution à l’extrêmement efficace “Run Back To You” de LAY.

Découvrez “Potential” de Lauv :