Lémofil réorchestre son morceau “Pétrole”. Et c’est saisissant !

L’effondrement climatique, un thème qui tient cher à Lémofil. Voici une version orchestrale qui donne une toute autre dimension à ce morceau sorti il y a un an.

Il y a un peu plus d’un an, l’artiste sortait sur les plateformes de streaming le puissant “Pétrole”, un titre évocateur qui a pour but de changer peut-être les mentalités ou ne serait-ce, de prendre conscience. Lémofil nous offre une nouvelle version de ce morceau, sublimé par l’Orchestre Curieux.

Il y a un peu plus d’un an, on sortait « Pétrole » dans lequel je me confie sur mes peurs intimes face à l’effondrement climatique. Je n’étais pas le seul à ressentir ces émotions. On l’a chanté d’une seule et même voix en concert. Elle vous a accompagné dans votre casque et vos enceintes pour se sentir moins seul.es face aux enjeux qui nous attendent”

– Lémofil