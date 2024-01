Fakear s’envole vers l’avenir avec ‘Hypertalisman’

Le 19 janvier dernier, Fakear a dévoilé son sixième album Hypertalisman, la suite de son précédent opus Talisman. On vous en parle sur aficia !

Un an après avoir proposé son dernier opus Talisman, Fakear est de nouveau sur le devant de la scène en dévoilant son album Hypertalisman. Cet artiste de musique électronique déambule à travers la France et au-delà des frontières depuis mars 2023 pour faire vivre ses créations. Une ascension fulgurante et une carrière déjà bien remplie, Théo plus connu sous le nom de Fakear, a ressenti le besoin de se réinventer. Son but : revenir à l’essentiel avec spontanéité et honnêteté, c’est ainsi que Talisman a vu le jour.

Après la sortie de son dernier disque, l’inspiration du musicien est toujours brulante. C’est de cet élan de créativité inépuisable qu’il nous offre aujourd’hui Hypertalisman. Cet album est la suite de ce renouveau, tel un prolongement, un univers parallèle. En se reconnectant au monde extérieur, Théo nous emmène dans une autre dimension. Talisman était le retour à l’essentiel, Hypertalisman est la fenêtre tournée vers l’avenir.

Le début d’une nouvelle ère

La musique de Fakear représente un moment pour vivre, danser et vibrer. Au cœur de ce nouvel album, l’artiste nous propose neuf titres dont une collaboration avec la chanteuse indienne KAVYA. Ainsi, “Underwater” est né d’une rencontre en Inde et a donné lieu à ce titre immersif. L’opus s’ouvre avec “Elysium”, inspiré par le retour dans les clubs et la tournée du DJ. Par la suite, on peut entendre “About You”, un morceau évoquant l’amour que ressent le jeune homme envers ses proches.

Hypertalisman est musicalement très riche et nous amène à ressentir divers émotions. “Prism” et “Ikigai” sont comme un doux cocon dans lequel on se réconforterait. Cependant, Fakear a également réalisé des tracks beaucoup plus rythmés tels que “Nova” ou “Training Lesson”. Vous l’aurez compris, ce projet est parfait pour bien débuter cette nouvelle année 2024 !

Inès Fakche

Découvrez l’album Hypertalisman de Fakear :