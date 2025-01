Cameron Whitcomb : le portrait pop de la semaine

aficia vous propose cette semaine de découvrir une nouvelle voix masculine du paysage pop international. Focus sur Cameron Whitcomb.

Son CV

Ces dernières années nous offrent une déferlante de voix masculines pop/folk puissantes. En effet, 2024 a par exemple été l’année de Myles Smith avec son hit “Stargazing” ou encore celle de Alex Warren avec le succès actuel (et surtout français) de “Carry You Home”. Avant eux, nous pouvons citer Tom Grennan, Tom Gregory ou encore Mark Ambor dans la même vibe. Ce style ensoleillé, bondissant et qui fait la part belle aux guitares voit éclore un autre talent : Cameron Whitcomb.

Ce dernier nous vient tout droit du Canada, vrai vivier de la musique anglophone. Il voue une passion pour le karaoké et va finir par se faire repéré par un producteur qui va le caster pour le programme American Idol, un des nombreux télé-crochets outre-Atlantique. Celui-ci et une parfaite maitrise des réseaux sociaux vont lui apporter une notoriété grandissante. C’est avec le très efficace “Quitter” qu’il rentre dans la cour des grands. C’est un titre vocalement proche de James Blunt et musicalement, du dernier album Shawn de son compatriote Shawn Mendes (très injustement passé inaperçu). L’ensemble est très frais dans la production, presque country.

Cameron Whitcomb en chiffres

Plus d’1 million de followers sur TikTok et près de 400 000 sur Instagram

5,5 millions d’auditeurs sur Spotify

Classé dans quelques pays européens dont la Norvège

Son actu

Depuis ce 1er titre, l’artiste à la gueule d’ange et au corps recouvert de tatouages a publié un EP donnant le nom à son 1er single. Parvenant à se hisser dans le top 100 au Billboard Hot 100 canadien, il enchaîne mi-novembre sur un nouveau morceau qui commence à dépasser les frontières. “Medusa” entre dans la place. Le single parvient à atterrir dans l’oreille des scandinaves.

En effet, la Norvège et la Suède sont précurseurs en matière de découvertes. Ils ont un marché musical beaucoup plus ouvert et de plus en plus influent. La plupart des artistes cités en début d’article ont d’abord eu du succès dans ces pays. Cameron Whitcomb est classé #35 en Norvège et #75 en Suède sur Spotify. il figure également dans les top 100 en Belgique ou aux Pays-Bas sur diverses plateformes de streaming.

Les radios locales puis généralistes françaises suivent le mouvement, inspiré par le succès du genre en France. Il faut dire que “Medusa” a tout d’un hit. Il dispose d’une boucle à la guitare tapante, d’une voix rauque et chaude pénétrante et d’une ambiance américaine très en vogue. En soit, la structure du morceau n’a rien de novateur mais ça fonctionne et ça reste en tête.

Découvrez “Medusa” de Cameron Whitcomb :