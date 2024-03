Gabriella : le portrait pop de la semaine

Gabriella trace petit à petit son chemin dans la musique. aficia vous propose de découvrir son univers à travers son nouveau titre “When I Close My Eyes”.

Son CV

Gabriella (Laberge, de son nom complet) est une jeune chanteuse québécoise qui cumule déjà 10 ans de carrière. Elle a sorti son 1er album The Story Of Oak & Leafless en 2015. Il s’agit d’un album de folk, chanté en anglais. Mais c’est en 2016 que le public français va faire sa connaissance. Souvenez-vous, elle se présente sur le plateau de The Voice, armée de son violon et de son look bohème. Immédiatement, les 4 coachs sont subjugués par son interprétation de “The Scientist” par Coldplay. Cette prestation cumule aujourd’hui plus de 86 millions de vues sur YouTube, ce qui est fait l’une des plus vues de l’histoire mondiale du télé-crochet. Cette expérience va lui permettre de proposer tout un tas de reprises à ses auditeurs.

En 2019 sort son 2ème album nommé Etrangère. Cette fois, elle mêle la langue de Molière et la langue de Shakespeare dans un ensemble plus pop, plus assumé mais toujours mélancolique. Mais avant ça, elle a aussi concouru pour décrocher une qualification à l’Eurovision 2018, sans succès. Elle renoue avec la folk anglophone en 2021 avec l’EP Echoes Of Dreams, consécutif à sa participation à ‘America’s Got Talent’. Là aussi, les 4 coachs se retourneront.

Gabriella en chiffres

Plus de 500 concerts à travers le monde

Quasiment 1 million d’écoutes sur Spotify pour son titre “5AM”

86 millions de vues sur sa prestation aux auditions à l’aveugle de The Voice

Son actu

Gabriella est revenue au début de l’été 2023 avec le sublime titre “5AM”. Ce morceau ensoleillé et instrumentalement parfait est délicat, tubesque. Il met en avant la voix douce de l’artiste. Ce morceau, vous l’avez sans doute entendu à la radio puisqu’il y a eu une longue carrière. Ses diffusions ont été au plus fort en ce début d’année. Forte de ce succès, l’artiste enchaîne avec un autre single.

“When I Close My Eyes” prend petit à petit le relais et les radios jouent le jeu. C’est dire qu’elle y ont vu un gros potentiel. Le titre mixe le ukulélé et le violon, qui est comme l’extension de son bras. Les « papapala » du refrain lui donne un petit air burlesque et une voix masculine s’invite sur certaines parties du titre. Cela lui donne beaucoup de relief. L’ensemble est entêtant, frais et augure à merveille le printemps qui arrive. Un nouvel EP sera publié avant l’été.

Découvrez “When I Close My Eyes” de Gabriella :