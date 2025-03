Jazzy Bazz : le portrait rap de la semaine

À l’occasion de son retour, il est notre portrait de la semaine : le rappeur Jazzy Bazz. Un article pour replonger dans l’univers de l’artiste, à la veille de la sortie de son nouvel album, Nirvana.

El presidente a tout récemment annoncé son retour. Après plus de trois ans d’absence (Mémoria, son dernier album, datant de 2022 ndl), Jazzy Bazz a teasé un retour mystérieux la semaine dernière en conviant ses fans à le contacter via Watsapp. Une énigme de quelques jours pour finalement annoncer l’arrivée le 28 mars 2025 de son prochain projet : Nirvana.

Il vous reste donc 15 jours pour vous remettre dans l’ambiance, et on va vous y aider un peu, le rappeur parisien est notre portrait de la semaine.

Jazzy Bazz : son CV

Il est difficile de résumer la carrière d’Ivan, alias Jazzy Bazz. Beaucoup d’entre nous l’ont découvert grâce aux Rap contenders, où le Parisien avait offert une prestation magistrale. D’autres encore ont entendu ses premières phases avec le célèbre groupe 1995.

Pour lui, s’en sont suivis plusieurs projets solos, Sur la Route du 3.14 (2012),

P-Town (2016), Nuit (2018), et Memoria (2022), ainsi qu’un projet collaboratif dont nous vous avions parlé : Private club.

Côté style, pour celles et ceux qui ne connaitraient pas le lascar, imaginez une plume faite d’images, une adaptabilité en termes de prods inépuisable et une capacité à s’intégrer parfaitement aux feats (on ne s’est pas remis de son apparition sur le dernier EP d’Hugo TSR).

Vous obtenez l‘une des carrières les plus clean et abouties du rap fr (on n’a pas peur de le dire), d’autant plus que le Jazz semble vouloir continuer son évolution à travers une expérience, sans jamais se risquer à l’album de trop.

Son actu : l’album Nirvana

Bon, que sait-on de ce nouveau projet ? À la fois tout et un peu rien. Ambiance nébuleuse, lugubre, après nous avoir fait découvrir les strass, Jazzy Bazz semble vouloir nous inviter dans les limbes.

L’artiste le tease avec panache. Numéro mystère sur Watsapp, vinyle collector en préco, et cette étrange vidéo (voir ci-contre), dont l’ambiance sonore laisse entrevoir une expérience très immersive (album co-composé et produit avec nu_tone).

Difficile de dire plus que « nous avons hâte de la suite », car l’on connait le goût du rappeur pour les rendus aboutis.