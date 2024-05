Nemo : le portrait pop de la semaine

Nemo a remporté l’Eurovision 2024 avec son titre “The Code”. L’occasion est toute trouvée pour comprendre qui se cache derrière l’artiste.

Nemo, âgé de seulement 25 ans, démarre sa carrière très tôt. A l’âge de 13 ans, il est booké dans une comédie musicale suisse nommé Ich war noch niemals in New York. En 2015, il participe à la version suisse de ‘Incroyable Talent’ et, la même année, son titre “Du” devient viral. Il s’agit d’un rap suisse-allemand. On sent déjà l’assurance et la prestance du petit gars. Il remportera un Swiss Awards (l’équivalent de nos NRJ Music Awards) en 2017 puis 4 en 2018. C’est donc un véritable phénomène en Suisse. Très ouvert et cultivé, le jeune artiste s’intéresse également au chant lyrique, donc à mille lieus du rap. Il est également multi-instrumentaliste et switche entre piano, batterie et violon.

A partir de 2020, Nemo commence à composer et écrire en anglais. Il se dirige vers une pop colorée, soft et rêveuse. Il en découle un très joli EP nommé WHATEVER FEELS RIGHT publié en 2022. On ne peut pas ne pas penser à Owl City ou Mika à l’écoute de ces chansons édulcorées. Il y est question d’amour et d’acceptation de soi. Il fait parti d’un long chemin personnel sur le questionnement de son identité. En effet, après cet EP, l’artiste suisse va faire son coming-out non binaire.

Un morceau qui lui colle à la peau

En 2023, Nemo candidate pour représenter son pays l’Eurovision 2024. Il y a près de 80 chansons qui ont été reçues, les candidatures en Suisse étant libres. Il apprend sa sélection en janvier 2024 avec le sublime titre “The Code”. C’est un titre qui lui correspond finalement parfaitement et mélange toutes les influences citées précédemment. Effectivement, rap, lyrique et pop se retrouvent sur cet ovni reconnaissable parmi mille et terriblement entêtant. L’artiste a su présenté une proposition audacieuse et unique, tout en étant efficace.

Le morceau fait, il va de soi, écho à son parcours et à son cheminement personnel. Il prône l’acceptation de soi, appelle à la tolérance et à la paix. Le morceau expose aussi la personnalité exubérante et sensible de l’artiste, qui se reflète aussi dans la prestation donnée à l’Eurovision (rose, jupe, maquillage…). Résultat : les jurys du concours sont conquis et le classe largement en tête. Cette avance va tout de même être grignoter par le vote du public qui le classe 5ème, juste derrière la France (à 1 point près cela dit). Mais ça ne va pas suffire à le déloger du trône “The Code” qui remportera l’Eurovision d’une courte tête sur la Croatie et son déjanté “Rim Tim Tagi Dim”.

Aujourd’hui, le morceau de Nemo se classe #23 des titres les plus écoutés sur Spotify, juste derrière “Europapa” de Joost Klein (Pays-Bas), pourtant disqualifié. A noter que le titre néerlandais est le 1er titre de l’Eurovision classé. Ce sont les 2 seuls titres à être dans le top 50 Monde de Spotify, là où il y en avait beaucoup plus l’an dernier.

Redécouvrez la prestation de Nemo sur “The Code” à la finale de l’Eurovision 2024 :