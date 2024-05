Eurovision 2024 : le top 10 de la rédaction pour la 2ème demi-finale !

En amont de la deuxième demi-finale de l’Eurovision 2024, la rédaction d’aficia dévoile le classement de ses 10 titres préférés.

La 68ème édition du Concours Eurovision de la chanson bat son plein après une 1ère demi-finale pleine de surprises. Aux côtés du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la Suède (le pays hôte cette année) qualifiés d’office, ce sont donc l’Ukraine, la Croatie, l’Irlande, le Luxembourg, la Finlande, la Serbie, le Portugal, la Slovénie et Chypre qui décrochent également le précieux sésame pour la grande finale de samedi soir.

Les trois autres pays du Big 5 qualifiés, à savoir la France, l’Espagne et l’Italie, se produiront ce soir au cours d’une deuxième demi-finale qui s’annonce tout aussi exceptionnelle. L’enjeu est de taille pour les 16 pays en compétition. Alors qui accèdera à la finale ? Avant de le savoir, la rédaction d’aficia s’est penchée sur toutes les chansons qui seront performées pour cette demi-finale et révèle son top 10.

10 – Kaleen | “We Will Rave”

C’est dans une atmosphère sulfureuse que nous invite l’autrichienne Kaleen avec son titre techno-pop “We Will Rave” qui séduira à coup sûr les nostalgiques d’eurodance des années 1980/1990. Une chose est certaine, l’artiste va nous faire danser sur ce titre jouissif et entêtant qui manque peut-être un petit peu d’originalité pour se démarquer parmi ce très bon cru 2024.

9 – Nutsa Buzaladze | “Firefighter”

Représentée par la charismatique Nutsa Buzaladze comparée à Beyoncé par Katy Perry lors de sa participation au télécrochet American Idol, la Georgie mise une chanson percutante qui oscille brillamment entre l’émotion de la performance vocale et une rythmique très engageante. Ce “Firefighter” sera également l’occasion d’offrir une prestation scénique énergique et puissante à l’image du texte, ode à la résilience et au courage. Un titre qui s’apprécie davantage après plusieurs écoutes.

8 – Gåte | “Ulveham”

Comme à l’accoutumée, la Norvège ne manque pas d’audace dans le choix de son représentant. Le groupe Gåte porté par la voix si singulière de la chanteuse Gunnhild Sundli nous fait incontestablement vibrer à travers son univers fascinant alliant des sonorités folk et rock. Grâce à des arrangements organiques très qualitatifs et une présence indiscutable, le groupe offre un titre aérien qui gagne de surcroît en intensité au fil du morceau.

7 – Joost Klein | “Europapa”

En voilà un titre qui rassemble tous les ingrédients pour cartonner sur la scène de l’Eurovision 2024. Avec “Europapa”, le chanteur néerlandais Joost Klein rend un vibrant hommage à l’Europe, symbole de liberté, d’union et de libre-échange. Il propose une interprétation décalée et fun sur une composition électro délicieusement surannée qui devrait tout de même laisser place à une séquence attendrissante au regard des répétitions de sa prestation.

6 – Marina Satti | “ZARI”

Cap désormais sur la Grèce avec Marina Satti qui porte haut les couleurs de son pays et nous offre indéniablement l’une des propositions artistiques les plus intéressantes de cet Eurovision 2024. Sa chanson “ZARI” est un hit en puissance sur lequel elle joue malicieusement avec les modulations de sa voix. Bien que répétitif, le refrain se révèle imparable et sublime une production pour le moins ambitieuse et bien construite.

5 – Eden Golan | “Hurricane”

L’émotion et la sensibilité sont au rendez-vous du côté d’Israël. Avec son titre joliment intitulé “Hurricane”, Eden Golan délivre un message de paix, convaincue que l’amour triomphe toujours dans nos quotidiens tourmentés. Vibrante ballade en piano-voix dans sa première partie, la chanson se déploie progressivement, réhaussée par des riffs détonants d’une guitare électrique à partir du second refrain. Aussi, la performance vocale de la chanteuse impressionne tout autant.

4 – Mustii | “Before the Party’s Over”

Artiste accompli en Belgique, Mustii part à la conquête de l’Europe avec l’hymne “Before the Party’s Over”. Même si les bookmakers peinent à être véritablement emballés pour le moment, nous apprécions l’énergie bouillonnante qui se dégage de cette chanson. La voix suave du chanteur apporte une dimension presque dramatique à la piste qui profite d’arrangements léchés, notamment sur un final instrumental explosif.

3 – Slimane | “Mon Amour”

Le talent de Slimane n’est plus à démontrer. Véritable faiseur de hits, l’artiste est certainement l’une des plus jolies plumes sur la scène musicale française. Sa chanson “Mon Amour” mise ainsi sur une émotion pure et sincère qui devrait toucher le public de l’Eurovision 2024. Slimane ne pourra de surcroît que briller et impressionner par ses qualités d’interprète mais est-ce que cette recette sera suffisante face à des propositions peut-être plus originales ?

2 – Angelina Mango | “La noia”

Depuis de nombreuses années, l’Italie a fait de l’Eurovision une vraie institution ! Le talent est chaque fois au rendez-vous avec des chansons qui mêlent brillamment modernité et rythmiques fédératrices. Angelina Mango ne déroge donc pas à la règle tant “La noia” a l’étoffe d’un tube qui devrait aisément s’offrir le top 5 le soir de la grande finale. Véritable bombe pop, la chanson est tout simplement iconique.

1 – Nemo | “The Code”

Il se pourrait bien que l’artiste suisse Nemo signe avec “The Code” un petit chef-d’œuvre inclassable susceptible de s’imposer comme la bande-originale mythique d’une saga d’action. En quelques minutes, l’artiste offre un condensé de tout son talent, séduisant autant pour son phrasé grave que par son aisance déconcertante à atteindre des notes aiguës d’une grande beauté. Une épopée pop brillante en somme.