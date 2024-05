Slimane à l’Eurovision : 5 raisons pour lesquelles on y croit !

La délégation française a choisi d’emmener Slimane défendre nos couleurs à l’Eurovision. À deux jours de la grande finale, est-ce un bon choix ? Sur aficia, c’est comme une évidence !

Plus que 48H avant la grande finale du Concours de l’Eurovision qui se déroulera à Malmö en Suède ce samedi 11 mai 2024. Depuis novembre dernier, nous savons que Slimane représentera la France à l’Eurovision avec “Mon amour”.

Même si la compétition s’annonce très rude, Slimane peut faire un joli résultat et surprendre tout le monde. Avant de nous enflammer, faisons un état des lieux des points forts de l’artiste.

5 bonnes raisons d’y croire !

1 Avec sa carrière longue de près de 10 ans et ses multiples expériences sur scène, Slimane est à l’aise devant les caméras et sur scène. De plus, il dégage quelque chose, il a un vrai charisme. Sans vous en dire plus côté prestation, il est prévu quelque chose de relativement simple avec du plan séquence et du gros plan exclusivement. Mais le terme “simple” à l’Eurovision n’existe pas vraiment…

2 Slimane possède une voix puissante et émouvante qui pourrait captiver un large public à l’Eurovision. Avec “Mon amour”, il espère toucher de plein cœur les téléspectateurs et pouvoir transmettre des émotions.

3 Étant un talentueux auteur-compositeur, Slimane avait à cœur de proposer une chanson originale et authentique à l’Eurovision. Il fait partie des rares participants à se présenter avec une ballade puissante cette année. Est-ce que cela jouera en sa faveur ?

4 En tant qu’artiste issu de la diversité culturelle française et de la modernité à tout point de vue, Slimane pourrait représenter avec fierté la richesse et la pluralité de la France à l’Eurovision. Slimane incarne parfaitement la jeunesse et la modernité de la France à l’Eurovision.

5 Dernier argument peut-être, sa participation dans ‘The Voice’. Grâce au rayonnement international et à son succès dans plusieurs pays francophones, Slimane jouit déjà d’une certaine reconnaissance internationale. On peut notamment citer les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse notamment. Mais est-ce que cela sera suffisant ?